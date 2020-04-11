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2 тис. осіб за добу. У США новий антирекорд смертності від коронавірусу

Лідирують за кількістю інфікованих на коронавірус Сполучені Штати Америки. За останню добу в країні найвищий показник смертності – понад 2 тис. пацієнтів. Новий максимум смертності і у Британії. Тим часом в Італії та Іспанії з кожним днем скорочується кількість летальних випадків.

Місто, що народжує голлівудських зірок, де не раз знімали фільми про епідемії, сам ніби з фільму про апокаліпсис. Порожні вулиці, автостоянки, тихе нічне життя. Лише відсьогодні у штаті Каліфорнія заборона на вхід у магазини без маски. Штраф за порушення карантину від $1 тис. до $10 тис. Однак місцеві настільки відповідальні, щоб і без стягнень готові сидіти вдома, дотримуватись правил.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни завчасно не знімати обмеження на міжнародні перельоти. Навіть за позитивної динаміки.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

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