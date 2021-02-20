20 лютого – день початку окупації Криму: хронологія подій 2014 року

20 лютого – день початку окупації Криму. Цього дня 7 років тому Росія почала перекидати на український півострів своїх військових.

До цієї операції Кремль готувався заздалегідь. “Зелені чоловічки” Путіна миттєво брали під контроль стратегічні об’єкти та урядові будівлі на українському півострові. Згодом там з’явилися і так звані загони самооборони, які також нападали та блокували важливі об’єкти.

У Криму почалося полювання на проукраїнських активістів та інтенсивна підготовка до псевдо-референдуму, яким російські окупанти спробували узаконити загарбання півострова.

Найкривавіший день Революції Гідності

Ніч на 20 лютого 2014-го в Києві була дуже напруженою. Майдан атакували з усіх боків.

Цей день став найкривавішим в історії Революції Гідності. Лише за офіційними даними силовики вбили 48 активістів Євромайдану. Та минуло 7 років, а винуватці страшних злочинів і досі не покарані.

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