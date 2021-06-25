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Людмила Богданова |

20 років тому в Україну приїхав Папа Римський: чому Росія була проти візиту

У ці дні 20 років тому Україну відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ. Це стало одною з головних віх в історії країни. Але візиту могло не статися, адже категорично проти була Росія.  Державницька позиція української влади і суспільства дозволила відбутися приїзду понтифіка.

– Папа Римський був більш впливовою фігурою, ніж зараз. Думаю, Іван Павло Другий входить у першу десятку світових лідерів за весь післявоєнний період… У нього був величезний глобальний авторитет. І всі добре бачили і розуміли це. Приймати такого гостя для України було честю, – розповідає другий президент України Леонід Кучма.

У Москві відчували: візит Папи – це важливий символ і ще одне підтвердження незалежності України, якого Росія не бажала. Леонід Кучма зізнався, що на нього активно тисла московська патріархія.

– Дуже активно протидіяв цьому візиту Московський патріархат. Московська церква і в Росії, і та що в Україні – вони все робили для того, щоб цей візит не відбувся.

Писали, говорили про те, і застерігали українську владу, що це приведе до великої конфронтації в Україні, до розколу…, – заявив Микола Жулинський, віце-прем’єр України у 1999-2001 рр.

Особливу ставку Росія зробила на українську православну церкву – формально вона була автономна і самокерована. Насправді РПЦ показала, що хоче керувати сама і жодної свободи українським православним не давала. РПЦ вимагала від київської митрополії робити все, щоб зірвати візит, але спроба провалилася.

27 червня 2001 року у Борисполі приземлився літак з двома прапорами над кабіною. Папу привітав президент Кучма. Першим пунктом на шляху понтифіка була Аскольдова Могила.

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