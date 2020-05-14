20 тис. за сумнівні ліки: на Харківщині від Covid-19 помер чоловік

На Харківщині скандал – родичі померлого від коронавірусу чоловіка показали чеки на 20 тис. грн, які витратили, аби врятувати рідну людину. Купували, бо в лікарні заявили, що препаратів немає.

І це в той час, коли держава гарантує безкоштовне лікування коронавірусу, а Харківщина навіть лідирує за витратами на боротьбу з хворобою.

Список призначених препаратів аналізував приватний лікар – більшість не внесені до протоколу МОЗ, є так звані фуфломіцини – з недоведеною ефективністю. А, приміром, антибіотик можна було замінити аналогом, який, за даними офіційного сайту лікарні, був у наявності.

Докладніше про скандал дивіться у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Вінниччині священик помер від Covid-19 – дружина і троє його дітей інфіковані.