200 км каторги, 6 годин та вбита ходова – на що перетворилась траса Маріуполь-Запоріжжя

Її називають дорогою життя, але стан шляху дуже поганий – траса Маріуполь-Запоріжжя – найкоротша для евакуації поранених, та перекидання техніки у зону проведення ООС.

Втім, за останні роки вона стала така жахлива, що більшість водіїв намагаються її просто оминати.

Відстань у 200 кілометрів долається за 5-6 годин. Трасу час від часу латають рівно на стільки, на скільки вистачає грошей. Тож попри свою стратегічність та військову доцільність, стати автобаном у цієї ділянки шанси досить примарні.

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Як запевняють у Запорізькому облавтодорі, гроші на капітальний ремонт траси, що офіційно називається – Бориспіль-Запоріжжя-Маріуполь вибивають вже три роки. Частково деякі ділянки вдалося відремонтувати. Однак, казати про остаточне вирішення питання, зарано. Причина, пояснюють в Автодорі – фінансова.

Нагадаємо, на Волині скандал через ремонт дороги. Жителі села Поромів звинувачують дорожників у халтурі. Нового шляху чекали 10 років, а на виході, покладений кілька днів тому асфальт люди піднімають руками.

Опубліковано Жовтень, 31 в 10:38



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