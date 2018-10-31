200 км каторги, 6 годин та вбита ходова – на що перетворилась траса Маріуполь-Запоріжжя
Її називають дорогою життя, але стан шляху дуже поганий – траса Маріуполь-Запоріжжя – найкоротша для евакуації поранених, та перекидання техніки у зону проведення ООС.
Втім, за останні роки вона стала така жахлива, що більшість водіїв намагаються її просто оминати.
Відстань у 200 кілометрів долається за 5-6 годин. Трасу час від часу латають рівно на стільки, на скільки вистачає грошей. Тож попри свою стратегічність та військову доцільність, стати автобаном у цієї ділянки шанси досить примарні.
Дивіться: Пологовий у дитячій лікарні і 30-річне обладнання. Як народжують на Прикарпатті
Як запевняють у Запорізькому облавтодорі, гроші на капітальний ремонт траси, що офіційно називається – Бориспіль-Запоріжжя-Маріуполь вибивають вже три роки. Частково деякі ділянки вдалося відремонтувати. Однак, казати про остаточне вирішення питання, зарано. Причина, пояснюють в Автодорі – фінансова.
Нагадаємо, на Волині скандал через ремонт дороги. Жителі села Поромів звинувачують дорожників у халтурі. Нового шляху чекали 10 років, а на виході, покладений кілька днів тому асфальт люди піднімають руками.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!