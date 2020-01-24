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200 мін і 50 артснарядів за тиждень – бойовики збільшують кількість обстрілів

Майже вдвічі зросла кількість ворожих атак на передовій. Окупанти обстрілювали наших захисників із заборонених мінометів. Гатили також із протитанкових ракетних комплексів. 23 січня поранень зазнав один наш воїн, він перебуває у шпиталі у задовільному стані.

За даними розвідки Міністерства оборони України, окупаційні війська збільшують кількість розвідувальних груп на фронті. А наші армійці розповідають про підлу тактику окупантів стріляти із цивільних кварталів, ховаючись за спинами мирних жителів. Деталі у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, 16 січня окупанти застосували артилерію, загинув військовий.

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