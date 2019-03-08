200 миколаївців без роботи, але із зарплатнею: програми з підтримки безробітних

Безробітні роблять Миколаївську область чистішою та ще й заробляють. У регіоні є програми, коли зареєстровані у центрах зайнятості працюють на благоустрої міст і сіл та отримують мінімальну заробітну платню. Тобто, поки люди чекають бажаного місця, мають можливість підробити.

Вони очищують стовпи від реклами і газони від сміття, збирають торішнє листя. Громадська робота – це 8-годинний робочий день з двома вихідними. Одну половину зарплати забезпечує центр зайнятості, другу – місцева влада. Нині на благоустрої в області працюють дві сотні миколаївців без роботи.

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Торік в області за благоустрій і прибирання 2,5 тис. безробітних отримали 12 млн. гривень зарплатні. Але громадська робота все ж тимчасова і не має тривати більш як 6 місяців на рік.

Центри зайнятості планують розширити перелік громадських робіт. Городяни, які не працюють, можуть допомагати сліпим, ветеранам АТО та літнім батькам загиблих, чергувати в екологічних патрулях та стежити за громадським порядком.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що допомога по безробіттю в Україні може становити понад 7 тис. грн.

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