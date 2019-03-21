200 тис. грн за наркоторговців: як у Харкові ловлять вандалів

Винагорода за вандалів. Відтепер у Дніпрі тим, хто надасть достовірну інформацію чи допоможе упіймати вандалів та наркоторговців, з міського бюджету платитимуть – близько 200 тис. грн.

Відповідні зміни до цільового фонду затвердили міські депутати. Два тижні тому фактично всі будинки в центрі міста розмалювали рекламою наркотиків – саме це і стало причиною такого рішення.

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Загалом на виправлення наслідків вандалізму місто витрачає значно більше грошей, адже зловмисники часто використовують фарбу, яку важко відмити. І вже вчора перші результати – за винагороду у 100 тис. грн знайшли двох підлітків, які обмалювали місцевий меморіал.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

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