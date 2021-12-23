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2022 рік буде одним із найспекотніших за всю сучасну історію людства

Петро Дем'янчук

Метеорологічне бюро Великої Британії прогнозує, що середня глобальна температура на 2022 рік буде на 0,97-1,21°C вище середнього значення за доіндустріальний період (1850-1900 рр.).

Це восьмий рік поспіль, коли температури перевищили на 1,0°C доіндустріальні рівні.

– У 2021 році глобальна температура дещо знизилася через вплив природного феномену Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану… Тим не менш, все ще ймовірно, що 2022 буде вище за 1,0°C і, отже, продовжиться серія найтепліших років з 1850 року, – сказав учений з Метеорологічного бюро доктор Нік Данстон.

Дані за січень-вересень 2021 року показують, що середня глобальна температура приблизно на 1,09°C вища за доіндустріальний рівень.

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Днями температурний рекорд зафіксували в одному з найпівнічніших міст земної кулі – у Каанааку, що на Гренландії. Максимальна температура удень там становила +8,3°C.

Ла-Нінья – це феномен, який регулярно виникає у південній частині Тихого океану, коли постійний вітер жене теплу воду від берегів Перу та Чилі у бік Індонезії та Австралії. В результаті на поверхню підіймається холодна вода з морських глибин і в регіоні знижується температура.

Раніше повідомлялося, що температура +38°C у російському місті Верхоянську 20 червня 2020 року визнана Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) новим температурним рекордом в Арктиці. Така температура більше підходить для Середземномор’я, аніж для Арктики.

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