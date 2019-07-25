23 тис. за путівку у радянські стіни: чому санаторій Куяльник у поганому стані

Потужний санаторій Куяльник на Одещині ледь зводить кінці з кінцями – там унікальні грязі, чудове харчування, але через фінансові проблеми номери там ще радянського зразка і вже давно потребують ремонту. Відлякують людей і величезні черги на процедури, бо там постійні проблеми з електрикою.

Більшість номерів санаторію – старі, меблі – ще радянські. Хоча територія закладу оснащена пандусами, жити у тісних номерах візочникам важко – там неможливо пересуватися на колясці.

На лікування відпочивальники не нарікають, втім їх бентежать саме велетенські черги, які з’являються через проблеми в роботі електронної системи прийому процедур.

Читайте: Новий статус Куяльнику розвине медичний туризм – Максим Степанов

Клінічний санаторій імені Пирогова, відомий більше як Куяльник, приймає відпочивальників вже друге століття. Це унікальній грязевий курорт, який буквально рятує людей з хворими суглобами, хребтом. Адже у грязях є 15 елементів таблиці Мєндєлєєва.

Лікувальні грязі та ропу для процедур беруть з самого лиману. Він всього за декількасот метрів від санаторію. В адміністрації твердять: покращують умови для відпочивальників як можуть – лише за останній місяць переобладнали нових 16 кімнат.

Власник санаторію Укрпрофоздоровниця провела перевірку закладу і виявила порушення. Після цього тут поміняли директора. Нове керівництво планує модернізувати санаторій та надати йому друге життя.

Нині унікальними грязями та ропою, які медики називають більш цілющими, аніж у Мертвому морі, оздоровляються майже 1200 відпочивальників. Найдешевша кімната коштує 600 грн, найдорожчий люкс – 2700 грн. Лікування за 21 день – від 7 до 23 тис. грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що територія Куяльницького лиману стане курортом державного значення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.