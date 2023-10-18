23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;

– Наслідки обстрілу Запоріжжя;

– Що відбувається в Авдіївці;

– Українські дрони атакували РФ;

– Чому США ставлять умови для використання своєї зброї;

– Модернізація Humvee по-вінницьки;

– Вироки у справі розстрілів на Майдані.

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