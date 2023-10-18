Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;
– Наслідки обстрілу Запоріжжя;
– Що відбувається в Авдіївці;
– Українські дрони атакували РФ;
– Чому США ставлять умови для використання своєї зброї;
– Модернізація Humvee по-вінницьки;
– Вироки у справі розстрілів на Майдані.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:00 (18.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.