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Факти / Відео / Україна

24 атаки за добу. Бойовики посилили обстріли під Донецьком і Авдіївкою

Травневі свята даються взнаки на передовій. З початку доби бойовики вже 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Напередодні кількість атак сягнула 24, що є рекордною, впродовж останніх місяців.

Найгарячішим залишається Донецький напрямок. Тут противник використовує гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Напруженою є ситуація і в Авдіївській промзоні. Виконувати мирні домовленості та дотримуватися тиші противник не збирається. З важкого озброєння гатить постійно. Докладніше у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, українській бійці знищили вантажівку гібридних сил РФ у районі міста Золоте на Луганщині.

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