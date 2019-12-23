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24 об’єкти на продаж. Коли почнеться приватизація Київпассервіс

Мінекономіки та Фонд державного майна України готують до малої приватизації АТ Київпассервіс, до якого входять 6 автовокзалів в столиці та ще 18 в області. Приватизований об’єкт стане своєрідним зразком, який продемонструє інвесторам вигідність вкладень в держмайно. Приватизація об’єкту запланована вже на 2020 рік з-посеред ще понад 300 підприємств.

Центральний автовокзал – головний у Києві. Тут пасажирів завжди багато. А ось комфорту жодного.

Замість електронного табло – паперове, сидіння старі, туалет платний, посеред зали очікування, як на базарі. Тут і обмін валюти з космічним курсом, сім карти та сувеніри. Озвучуючи суми за оренду, продавці самі ж плутаються.

Є на вокзалі і де поїсти. Та працівники без санітарної книжки. Натомість у працівників інша версія – всі документи у керівництва.

Тут усього 3-4 рейси на день. І таких автостанцій у Києві 6, по області 18. Всі вони належать Київпассервісу. Директор каже – прибутки  підприємства мізерні. І називає смішну суму – 13 тис. грн за рік.

Читайте: Майже 340 держпідприємств: на приватизацію передали черговий пакет

Та на що конкретно витрачають щомісяця чималі суми чиновник, пояснити не може.

У фонді держмайна такими цифрами теж здивовані.

Цього разу приватизацію автовокзалів Київпассервісу запускають у новому форматі. Аукціон проведуть на Prozorro. Всю інформацію про об’єкти відкриють для покупців.

Стартова ціна об’єкта  майже 196 млн грн. В уряді обіцяють – задешево не віддадуть.

Тендер планують оголосити вкінці січня. Чиновник сподіваються, що з приходом приватного інвестора старі, обшарпані будівлі столичних та приміських автостанцій свій вигляд точно змінять.

Факти ICTV раніше писали про те, що з’явився повний список підприємств для приватизації.

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