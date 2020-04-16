25-річний довгобуд мосту та 68 км доріг: що відремонтують у 2020 на Прикарпатті

Велике державне будівництво в Україні триває попри карантин та боротьбу із поширенням Covid-19. Цього року Прикарпаття на відновлення транспортної інфраструктури отримає 870 млн грн.

Там вже зводять міст через Дністер – це довгобуд, якому чверть століття. Планують добудувати ще одну стратегічну переправу та капітально відремонтувати 68 км доріг.

Докладніше про ситуацію з будівництвом автошляхів дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи вплине карантин на ремонт доріг в Україні і план ремонту на 2020.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.