Реклама в Україні: як креативлять наші маркетологи

25 років рекламі: розвиток сфери в Україні та приклади нестандартних ідей

У понеділок, 25 жовтня, своє професійне свято відзначали маркетологи. Як би ми не жалілися, що нам набридла реклама на телебаченні та у соціальних мережах, проте більшість своїх дій ми робимо саме під її впливом.

Часто ми бачимо й погані приклади реклами, але останні декілька років рівень вітчизняної реклами зріс. Наші креативники знімають неначе вирізки з фільмів, часто дивуючи нестандартними ідеями.

У Києві є різні борди – вони рекламують будівельні магазини, бутіки ексклюзивного одягу для будинку та виробників меблів, які чомусь свої стільці та дивани називають зірковими.

Якщо походити на території міста, ще й не такий креатив можна побачити. Але що абсурднішою нам може здаватися реклама, то більше вона запам’ятовується, а отже – працює.

– Є такий ефект, який збоку може виглядати як сюр, але треба розуміти як працює мозок людини. Ми спокійно сприймаємо якісь буденні речі та не помічаємо їх. Але якщо зробити щось догори дригом, людський мозок це запам’ятовує. Памятаєте сосиски, які співали з головою Потапа? Воно виглядає дикувато, але ж запам’ятовується, – сказала власниця комунікаційної агенції Варто Наталія Холод.

Наталія в рекламі 16 років, вона власниця комунікаційної агенції. Факти ICTV разом з нею проаналізували рекламу, яка впала в око. Зокрема, борд великого будівельного маркету – креативники вигадали конструкцію, на яку посадили живу дівчину.

– Це вже реклама з перфоменсом – це завжди непогано, привертає увагу, – зазначила вона.

Є й деякі антиприклади. Серед них – реклама магазину косметики із сексуальним підтекстом.

– Для цивілізованої країни сексистські елементи – це не ок. Якщо бренди хочуть погратися ще з цим – це їхній вибір. Коли ми кажемо жінкам: розмір твого бажання – ну це щось взагалі не в ту касу, – вважає Наталія Холод.

Реклама з еротичним підтекстом – біль українського маркетингового ринку. Наприклад, брендинг кав’ярні, яку недавно відкрили на київському Подолі, вголос вимовити соромно.

Наталя зазначила, що наразі все має змінитися. У вересні нардепи заборонили рекламу з гендерними стереотипами та сексизмом. За це рекламодавцям тепер загрожує штраф. І це добре насамперед для самих брендів.

– Секс, скандал, смерть – це те, що дуже привертає увагу. Але наскільки добре це працює на бренд? Ось тут питання. Як комунікаційники ми маємо відповідати за те, що закладаємо у свідомість людей, – переконана власниця комунікаційної агенції.

Одна з найвідоміших та найбільших нині маркетингових агенцій Fedoriv, яка за останні 10 років змінила підходи до створення реклами в Україні.

В агенції кажуть, що створюють рекламу близьку людям, тому інколи герої їхніх роликів промовляють суржиком чи сленгом. Взагалі ж переконують, рівень українського креативу навіть вищий ніж за кордоном.

– Нам просто здається через окремі спалахи сексистської реклами, що в нас якийсь не такий рівень. Насправді ми на голову вищі, ніж багато країн Європи, США, Азії. Наших креативників, як і айтішників, манять у великі агенції, – розповів ко-SEO маркетингової агенції Fedoriv Максим Ілюхін.

А ще українські рекламники отримують нагороди на найкращих світових конкурсах. Нещодавно першість на престижному європейському фестивалі здобув логотип Чорнобильської зони, який створили українські креативники.

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