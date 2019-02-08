25 років від початку діалогу з НАТО: Україна поки перед відчиненими дверима

Інтенсивним відносинам між Україною та НАТО вже 25 років. Саме 8 лютого 1994 року розпочалася програма Партнерство заради миру. Її Альянс затвердив з 24 країнами колишнього Варшавського договору, тобто із колишніми соціалістичними державами.

Україна приєдналась до програми однією із перших, але за чверть століття, ми лише зараз наблизились до членство в потужному військовому блоці і особливо після вчорашнього голосування в парламенті щодо закріплення курсу до ЄС та НАТО в Конституції.

1997 підписали Хартію про Особливе партнерство, 2008-го НАТО оголосило: двері відкриті. Та 2010-го Віктор Янукович раптом оголошує про позаблоковий статус, який скасували лише наприкінці 2014-го. І лише за 4 роки НАТО визнало за нами статус країни – аспіранта. Напередодні ж депутати таки схвалили внесення пункту про інтеграцію в НАТО до Конституції.

Українці хочуть в НАТО. Інтеграцію повністю підтримує 69%. Та взяти нас поки не можуть: в Україні неспокійно, палиці в колеса ставить Угорщина, та й реформи проведені далеко не усі. Відповідно, і захистити нас повноцінно НАТО не може. Хіба дипломатично та фінансово. Альянс створив 8 трастових фондів, а ще тисне на Росію дипломатичними заявами та проводить навчання неподалік.

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Україна поки лишається перед дверима, які для неї відчинені. Зайти у них вона зможе, коли виконає домашнє завдання. Однак у НАТО кажуть, Київ на правильному шляху.

До слова, що принесе Україні курс до НАТО і ЄС, як це вплине на зовнішню політику і чи допоможе нам вступити в організації – у матеріалі Фактів ICTV.

Опубліковано Лютий, 08 в 11:51



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