-25° та ожеледиця: коли відступлять морози в Україні

Давно забуті морози нині володарюють в Україні. У північних та східних областях -20-25 градусів. Трохи тепліше на заході країни – там до -16 градусів.

На центральних магістралях з ожеледицею впоралися – дороги весь час посипають хімічними реагентами. А ось районні та міжміські дороги подекуди скуті льодом.

Тож рятувальники не втомлюються закликати водіїв, не виїжджати без нагальної потреби. У містах розгорнуто 5 тис. пунктів обігріву. Тут люди можуть не лише зігрітися, переночувати, а й отримати медичну допомогу і теплі речі. У деяких містах змінюють графік руху автобусів, щоб люди довго не чекали на морозі. Постійно відкритими залишають вокзали.

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Жертв морозів поки, на щастя, немає, однак у Рівному чоловік ледве не замерз на смерть. Його побачили у полі перехожі та викликали поліцію. Чоловік лежав нерухомо, у нього сильно обморожене обличчя, руки та ноги. Патрульні доправили його до лікарні.

Загалом морози в Україні почнуть відступати після Водохрещі, 20-21 січня.

Також у Карпатах є небезпека сходження лавин та дуже сильні морози на високогір’ї. Тому рятувальники закликають не ходити у гори.