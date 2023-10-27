Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
— Наслідки російської атака на Ізюм.
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— Результати парламентської дипломатії у Латинській Америці.
— Старший син Андрія Шевченка вступив до Єльського університету, щоб вивчати українську.
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