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250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023

— Наслідки російської атака на Ізюм.

— Наживо з Донеччини: РФ продовжує штурми.

— Результати парламентської дипломатії у Латинській Америці.

— Старший син Андрія Шевченка вступив до Єльського університету, щоб вивчати українську.

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