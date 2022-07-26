250 тис. грн від держави: як запуск нового бізнесу поверне українців додому

За даними ООН від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України за кордон виїхало понад 7,5 млн українців. І хоч майже половина з них вже повернулися, але решта отримали статус тимчасового захисту та облаштовуються в інших країнах. Хтось зізнається, що за кордоном можуть більше заробити, інші бояться повторних вторгнень.

– Що я там зараз буду робити? Немає грошей, роботи. Завтра знову щось станеться. Потім повертатися до Німеччини знову і починати все з нуля, – розповідає біженка Ірина.

Влада країн за кордоном надає українцям різні можливості: легальне працевлаштування та медичне страхування. Окрім того, держави щомісяця платять українським біженцям допомогу. У Німеччині ті, хто влаштувався на роботу отримують €450, Великобританія дає €405 на дорослого, Ірландія – €800 на людину.

Експерти кажуть, що такі дотації – маркетингові витрати, які швидко окупляться. Адже робочої сили в країнах побільшає. Нині навіть є змагання за українців.

– Німеччина конкурує з Польщею. Польща створила легші умови для в’їзду, але Німеччина дає більші доходи. Різниця між ними у 2,5-4 рази, – каже експерт у сфері міграції Андрій Гайдуцький.

Україні доведеться поборотися за повернення українців на Батьківщину. Тому уряд вже створив програму єРобота.

Заявку можна подати онлайн за кількома напрямками. Перший – запуск нового бізнесу. На нього держава дасть 250 тис. грн в одні руки. Ці гроші не треба повертати.

Для цього потрібно подати заявку через Ощадбанк або додаток Дія та власний бізнес-план. Вид діяльності різноманітний – ви можете відкрити магазин, перукарню чи будь-що інше.

Загалом на ґранти для бізнесу держава планує виділити 16 млрд грн. Головною умовою буде створення робочих місць. Утім, експерти переконані – окрім ґрантів, бізнесу потрібні ґарантії безпеки від держави, а працівникам – такі ж ґарантії від роботодавця.

Андрій Гайдуцький наголошує, що бізнес має показати, що готовий наймати людей і запропонувати їм гідні умови праці. Тільки потім люди зреагують і почнуть повертатися.

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