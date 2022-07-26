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Факти / Відео / Україна

250 тис. грн від держави: як запуск нового бізнесу поверне українців додому

Наталя Жуковська журналістка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

За даними ООН від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України за кордон виїхало понад 7,5 млн українців. І хоч майже половина з них вже повернулися, але решта отримали статус тимчасового захисту та облаштовуються в інших країнах. Хтось зізнається, що за кордоном можуть більше заробити, інші бояться повторних вторгнень.

– Що я там зараз буду робити? Немає грошей, роботи. Завтра знову щось станеться. Потім повертатися до Німеччини знову і починати все з нуля, – розповідає біженка Ірина.

Влада країн за кордоном надає українцям різні можливості: легальне працевлаштування та медичне страхування. Окрім того, держави щомісяця платять українським біженцям допомогу. У Німеччині ті, хто влаштувався на роботу отримують €450, Великобританія дає €405 на дорослого, Ірландія – €800 на людину.

Експерти кажуть, що такі дотації – маркетингові витрати, які швидко окупляться. Адже робочої сили в країнах побільшає. Нині навіть є змагання за українців.

– Німеччина конкурує з Польщею. Польща створила легші умови для в’їзду, але Німеччина дає більші доходи.  Різниця між ними у 2,5-4 рази, – каже експерт у сфері міграції Андрій Гайдуцький.

Україні доведеться поборотися за повернення українців на Батьківщину. Тому уряд вже створив програму єРобота.

Заявку можна подати онлайн за кількома напрямками. Перший – запуск нового бізнесу. На нього держава дасть 250 тис. грн в одні руки. Ці гроші не треба повертати.

Для цього потрібно подати заявку через Ощадбанк або додаток Дія та власний бізнес-план. Вид діяльності різноманітний – ви можете відкрити магазин, перукарню чи будь-що інше.

Загалом на ґранти для бізнесу держава планує виділити 16 млрд грн. Головною умовою буде створення робочих місць. Утім, експерти переконані – окрім ґрантів, бізнесу потрібні ґарантії безпеки від держави, а працівникам – такі ж ґарантії від роботодавця.

Андрій Гайдуцький наголошує, що бізнес має показати, що готовий наймати людей і запропонувати їм гідні умови праці. Тільки потім люди зреагують і почнуть повертатися.

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