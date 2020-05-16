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250 тис. осіб без роботи: як культура в Україні виживає під час карантину

Пандемія суттєво позначилася на світовій економіці. Доки малий і середній бізнеси підраховують збитки, культура та мистецтво мали б тішитися: концерти й фестивалі досить легко перейшли в онлайн-режим. Однак і ця сфера не уникнула кризи. До того ж, пандемія унеможливила роботу кіновиробників. Острах перед хворобою, від якої на сьогодні немає ліків, зупинив багатомільйонну індустрію. В Україні і всьому світі.

Кінематограф – не єдина галузь, якої торкнулися суворі обмеження карантину. Шоу-бізнес також перебуває на довготривалій паузі, з невтішними наслідками.

Дійшло до того, що навіть Голівуд просить грошей у держави, щоб втриматись на плаву.

Заборона масових заходів, під які підпадає й концертна діяльність, завдасть значного удару компаніям-організаторам. Онлайн-концерти – не прибуткові, бо їхня найперша мета – благодійність.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні пройшла акція стоп культурний карантин.

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