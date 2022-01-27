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Факти / Відео / Україна / Суспільство

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Саме цього дня у 1945 році було звільнено в’язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Під час Голокосту було знищено понад 5 мільйонів євреїв, а також людей інших національностей.

У резолюції ООН, яка оголосила 27 січня Днем пам’яті жертв Голокосту, зазначається, що “ті події завжди будуть пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження”.

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