27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Саме цього дня у 1945 році було звільнено в’язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Під час Голокосту було знищено понад 5 мільйонів євреїв, а також людей інших національностей.

У резолюції ООН, яка оголосила 27 січня Днем пам’яті жертв Голокосту, зазначається, що “ті події завжди будуть пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження”.

В Україні мала місце своя трагедія – розстріли у Бабиному Яру. Лише за офіційними підрахунками тоді загинуло понад 100 тисяч людей.

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