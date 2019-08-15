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270 жертв та 200 тис. евакуйованих: смертельні повені в Індії

Жертвами повеней в Індії стали 270 людей. Ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти. Майже 200 тисяч евакуювали.

Коли вони зможуть повернутися додому з тимчасових притулків, поки не прогнозують.

Повені виникли після двох тижнів рясних злив.

Найбільше постраждав південь – штати Керала, Карнатака, Махараштра і Гуджарат.

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Вода затопила багато населених пунктів та тисячі гектарів полів, знищивши врожай. Пошкоджені також автошляхи й залізничні колії.

До слова, у Конго спалах Еболи забрав уже 1 800 життів.

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