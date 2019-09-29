28 медіахудожників із 16 країн світу: на Хрещатику триває Kyiv Lights Festival

Неймовірне світлове шоу та дивовижні інсталяції напередодні вразили киян, на Хрещатику розпочався третій міжнародний Kyiv Lights Festival.

Епіцентром дійства стала будівля КМДА, що перетворилася на справжній велетенський екран. Спершу глядачі побачили промінь мрій, його створили на основі 100 тис. дитячих малюнків, зібраних з усієї України під час спеціального туру Моя дитяча мрія.

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Ця надзвичайна робота, яку виконали переможці першого фестивалю поєднала у собі технології 3D та доповненої реальності.

Наступним стало стереоскопічне 3D-шоу Аксіома від іспанської студії відеомаппінгу. Не менш вражаючими були і конкурсні роботи від 28 медіахудожників, які приїхали до Києва із 16 країн світу.

29 вересня о 20:00 будівля КМДА знову стане велетенським екраном, на якому 10 фіналістів і переможці конкурсу 3D-відеомаппінгу продемонструють свої роботи.

Нагадаємо, тріо Immersio дало концерт в Києві.

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