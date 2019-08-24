28 рік незалежності: найважливіші досягнення України

Дебати на стадіоні, нові президент і парламент, а також переосмислення Чорнобильської трагедії та чемпіонство наших футболістів. Таким був 28-й рік незалежності України.

Стадіон так стадіон. НСК Олімпійський за свою історію прийняв безліч футбольних матчів і концертів. Але дебати між кандидатами в президенти – вперше. Після напруженої виборчої кампанії та навіть здачі аналізів Володимир Зеленський та Петро Порошенко влаштували на стадіоні справжнє шоу. За ним спостерігала вся країна.

Після дебатів Україна обрала нового главу держави. Понад 73% виборців проголосували за відомого шоумена, але абсолютного новачка в політиці Володимира Зеленського. До перегонів його шанси на перемогу оцінювали скептично. Та зрештою, зіграна Зеленським роль президента в серіалі Слуга народу знайшла продовження в реальному житті.

Уже реальний, а не кіношний президент у перший же день на посаді оголошує про дострокові парламентські вибори. Туди він веде власну політсилу під відомим брендом Слуга народу. У команді – такі ж новачки як і Зеленський. Але саме вони феєрично виграють вибори й уперше в українській історії мають можливість сформувати в парламенті монобільшість.

Прощавай, копійка, зустрічайте нову гривню. З осені Україна відмовляється від дрібних монет 1, 2 та 5 копійок. Натомість вийде нова банкнота номіналом 1 тис. гривень з портретом вченого Володимира Вернадського.

Банкноту з трьома нулями українці й чекали, і боялися водночас, хвилюючись за інфляцію та девальвацію. Однак цього літа гривня несподівано зміцнилася аж до 25 грн. за долар. Востаннє такий курс був аж три роки тому. Щоправда, фахівці попереджають: це зміцнення сезонне. І вже восени валюта в обмінниках знову дорожчатиме.

Натомість, газ вперше за кілька років подешевшав. Спочатку ціни на паливо впали на світовому ринку. А згодом вартість газу перерахували й для українських споживачів. У серпні 1 кубометр без ПДВ та транспортних витрат коштує 4 грн. 65 коп. Це на чверть менше, аніж навесні.

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Чому вибухнула Чорнобильська АЕС? Лише 33 роки потому світу це доступно пояснили кіношники. Історію ядерної катастрофи екранізував американський HBO. Вийшов справжній шедевр – Чорнобиль очолив рейтинг найпопулярніших серіалів в історії, перевершивши інший культовий серіал Гру престолів.

І хоч на справжній ЧАЕС американці не знімали, серіал спричинив туристичний бум у Зоні відчуження. Поки світ знову переосмислює Чорнобильську трагедію, на самій станції вже офіційно запрацювала нова Арка та завод з переробки рідких радіоактивних відходів. А невдовзі мають розпочати ще й демонтаж старого об’єкту Укриття.

Україна отримала власну помісну церкву. У Святвечір Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію Томос, який проголошує автокефалію. Тобто незалежність від інших церков, зокрема Московського патріархату. Українська церква відновила історичну справедливість і стала 15 офіційно визнаною в світовому православ’ї.

Хіт українського гурту KAZKA увійшов до 10 кращих пісень світу. А в YouTube трек за неповний рік переглянули понад чверть мільярда людей. Пісня українською мовою вперше викликала такий резонанс у світі.

Українці – чемпіони світу з футболу. І це не жарт. Наші хлопці віком до 20 років тріумфували на цьогорічних змаганнях у Польщі. Українська юнацька збірна впевнено обіграла команди Панами, Колумбії, Італії та Південної Кореї й вперше в своїй історії виграла золоті медалі. Багатьом гравцям збірної тепер прогнозують велике майбутнє вже в дорослому футболі.

Ще один український юніор – 13-річний Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, ставши наймолодшим чемпіоном в історії.

Від хлопців не відстають і дівчата. Українська шаблістка Ольга Харлан цього року стала шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.

Тенісистка Дар’я Снігур перемогла на Вімблдоні для юніорів. А перша ракетка України – Еліна Світоліна дійшла до півфіналу серед професіоналів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що президент Володимир Зеленський виголосив святкову промову на Майдані з нагоди Дня незалежності.

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