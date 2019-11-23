28 тис. голодних смертей щодня. Чому Сталін хотів знищити українців

У 1932-1933 роках Сталін покарав українців які не підтримували колективізацію. В той час як Кремль торгував українським зерном, а радянська влада на сторінках газет звітувала про успіхи індустріалізації, в Україні кожні три секунди від голоду помирала людина.

Потім КДБ намагалась старанно приховати свої злочини, а свідки Голодомору десятки років боялись розказувати правду.

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Так звані червоні мітли зачищали комори селян і все їхнє добро передавали у власність новостворених колгоспів.

У той час як Харків звітував про випуск 145 тракторів на день, в українських селах щодня від голоду помирало 28 тис. людей.

За підібрані в полі зерна українців відправляли у сибірські табори. 1932 року за так званим законом про 5 колосків засудили 150 тис. українців. Сталін тим часом 10 млн тонн українського зерна відвантажив за кордон, щоб у 20 разів збільшити обсяги експорту.

Голодомором Сталін хотів придушити українців, які незадоволені колективізацією влаштовували бунти. Тільки за перші три роки колективізації Україною прокотилося понад 7 тис. протестних майданів, а понад 1 млн селян відкрито виступали проти більшовицької політики.

Жертвами голодомору 1932-1933 років стали за різними підрахунками від 4,5 до 10 млн людей. У тому, що це був геноцид нашого народу нині не мають сумнівів 82% українців, визнали це і в 16 країнах світу.

Росія, як спадкоємиця СРСР не лише не покаялася, а робить все, щоб стерти з пам’яті українців більшовицькі злочини.

В інтересах же України, аби увесь світ засудив злочини сталінсько-більшовицького режиму, і щоб така жахлива за своєю суттю і розмахом трагедія більше ніколи і ніде не повторилася.

Нагадаємо, у День пам’яті жертв Голодомору, 23 листопада, Україна вшановує пам’ять жертв штучного голоду 1925-1933 років.

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