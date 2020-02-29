29 лютого: чи можна одружуватися і чи варто міняти дату народження дитини

Їх у світі всього 4 мільйони – людей, які народилися 29 лютого. Шанс народитися цього дня – один на півтори тисячі.

Раз на чотири роки випадає ця дата, і з нею, як і з високосним роком, пов’язано чимало міфів.

Кажуть, що не можна одружуватися і починати нових справ. Чи правда це і що нам віщує 2020 високосний рік – дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яке свято сьогодні, 29 лютого.

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