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3 правила захисту від хакерів

Україна дуже вразлива до хакерських атак, яких стає дедалі більше. Ми добре пам’ятаємо, скільки клопотів нам завдав той самий вірус Петя.

Протягом місяця українців вчитимуть основ поведінки в інтернеті. Це стосується не лише великих компаній, а й дітей, підлітків, літніх людей.

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Інтернет гігієна – так фахівці називають перелік правил безпеки в мережі. Якщо їх дотримуватися – 90% загроз відпадають – усе просто – не відкривати підозрілі листи, оновлювати операційні системи і не завантажувати безкоштовні піратські програми.

До слова, у Криму блокують сайт ICTV та інші українські інтернет-ресурси.

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