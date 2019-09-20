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30 бригада Острозького повернулася з передової! Як зустрічали у Новоград Волинському

Після восьми місяців на передовій у місце постійної дислокації повернулася 30 окрема механізована бригада імені Князя Костянтина Острозького. Урочистості відбулися в Новоград-Волинському, бійці отримали нагороди та відзнаки.

Від самого початку російської агресії воїни боронили Україну в найбільш критичних точках. На сигнал бойової тривоги ще в березні 2014 року вирушили в напрямку Криму.

Захисники з бригади брали участь у легендарному рейді в тилу ворога. Армійці билися за Савур-Могилу, під Луганським аеропортом та на Дебальцівському напрямку. За весь час бригада втратила в боях 218 побратимів. Остання ротація була теж під постійним вогнем – на Світлодарській дузі.

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Та найважливіше, що цього разу додому повернулися без бойових втрат. Це велике досягнення, хоч і далося непросто.

Крокувати по асфальту рідної частини в Новограді-Волинському незвично, але неймовірно урочисто. Бо на очах у найрідніших, які так довго чекали.

Очікуванням живе кожна родина військових.

Зараз у бійців завдання відпочити і відновитися.  Щоби за першим же наказом знову боронити Україну.

До слова, різні професії, але одна мета: хто захищає Україну від бойовиків.

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