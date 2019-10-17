30% ціни новобудови – хабарі. Як працюють корупційні схеми на будівельному ринку

Експерти підрахували, щороку у кишенях чиновників, які надають будівельні дозволи осіб опиняються до 3 млрд гривень. І фінансуємо корупціонерів ми з вами, ті, хто купив таке житло.

Віктор Федорченко один із найбільших забудовників Сум, звів кілька десятків будинків. Здавав їх часто з боєм, заважали корупціонери. Гроші, переконує, вимагають усі: облгази, обленерго, водоканали. І, звісно ж, дозвільна організація – Держархбудконтроль. Вони можуть без пояснення повернути документи.

Структури, які викриває Федорченко, у відповідь звинувачували його, мовляв, будував не за проектом.

Український клуб нерухомості в анонімному опитуванні виявив, що 80% будівельних компаній стали жертвами хабарництва.

І за все платять покупці або вартість житла зростає, або, що найімовірніше, його якість знижується. Вікна, з яких дме, дахи, що течуть, ліфти, які постійно ламаються – ці недоліки власникам квартир часто доводиться усувати власним коштом.

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Щоб уникнути хабарів -людський фактор із процесу треба вилучити, і перевести все в електронний формат. Для цього звести докупи майже два десятки реєстрів, які нині не узгоджені між собою.

Електронне вікно вже розробляють.

Однак просто перевести процеси в електронний формат – не достатньо.

Щоб контроль відбувався не епізодично і з запізненням, а на кожному етапі будівництва. У самому Держархбудконтролі нині чекають нового керівника. Він і має дати старт реформам – насамперед, запустити електронний кабінет забудовника. Його тестування анонсують найближчим часом.

До слова, СБУ викрила на хабарах чиновників Держгеокадастру.

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