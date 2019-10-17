Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

30% ціни новобудови – хабарі. Як працюють корупційні схеми на будівельному ринку

Експерти підрахували, щороку у кишенях чиновників, які надають будівельні дозволи осіб опиняються до 3 млрд гривень.  І фінансуємо корупціонерів ми з вами, ті, хто купив таке житло.

Віктор Федорченко один із найбільших забудовників Сум, звів кілька десятків будинків. Здавав їх часто з боєм, заважали корупціонери.  Гроші, переконує,  вимагають усі: облгази, обленерго, водоканали. І, звісно ж, дозвільна організація – Держархбудконтроль. Вони можуть без пояснення повернути документи.

Структури, які викриває Федорченко, у відповідь звинувачували його, мовляв, будував не за проектом.

Український клуб нерухомості в анонімному опитуванні виявив, що 80%  будівельних компаній стали жертвами хабарництва.

І за все платять покупці або вартість житла зростає, або, що найімовірніше,  його якість знижується. Вікна, з яких дме, дахи, що течуть, ліфти, які постійно ламаються  – ці недоліки власникам квартир часто доводиться усувати власним коштом.

Читайте: 100 тис. грн щомісяця – в Луганській області за хабарі затримали посадовців

Щоб уникнути хабарів -людський фактор із процесу треба вилучити,  і перевести все в електронний формат. Для цього звести докупи майже два десятки реєстрів, які нині не узгоджені між собою.

Електронне вікно вже розробляють.

Однак просто перевести процеси в електронний формат – не достатньо.

Щоб контроль відбувався не епізодично і з запізненням, а на кожному етапі будівництва. У самому Держархбудконтролі нині чекають нового керівника. Він і має дати старт реформам – насамперед, запустити електронний кабінет забудовника. Його тестування анонсують найближчим часом.

До слова, СБУ викрила на хабарах чиновників Держгеокадастру.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Офісі президента переплутали Латвію з Литвою: СММ-нику подарували атлас
Гончарук обговорив з Кличком незаконну надбудову в будинку на Майдані
Найшвидші будівництва Нивок – названо трійку лідерів
Вимога нації – ні капітуляції. У містах України пройшла хвиля акцій
Керівництво НАТО відвідає Україну в жовтні – дата
Одна людина може врятувати три життя. Чому в Україні не вистачає донорів крові
Лабіринт для поховань. В Ізраїлі у незвично вирішили проблему нестачі цвинтарів
Невидимі герої війни на Донбасі. Як працюють українські партизани

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка