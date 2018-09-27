300 грн за кг: в Одесі вирощують найкращі в Європі бейбі-ківі

16,5 гектарів бейбі-ківі. Неподалік Одеси розташована перша в Україні плантація екзотичної рослини. Ягода називається – актинідія. Вона дуже корисна. І дуже популярна в Європі. Причому саме українська. Туди власне, й експортують 50% врожаю.

Від звичного для нас фрукта вона відрізняється невеликим розміром і відсутністю ворсинок. В Україні ягода з’явилася 6 років тому.

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Вирощують бейбі-ківі за європейськими технологіями. Кущі підпирають стовпами, від негоди плантацію захищає спеціальна сітка. Аби врожай був великим, щороку рослину удобрюють.

Збирають врожай у вересні, один кущ дає до 12 кілограмів смакоти. Бейбі-ківі має безліч корисних вітамінів, тут калій, кальцій та корисна клітковина. Окрім цього, ягода – природній енергетик, який бадьорить та надає сили.

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Опубліковано Вересень, 27 в 13:57



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