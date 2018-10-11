300 тис. артефактів: у Харкові руйнується щойно відремонтований музей

У Харкові історичний музей, де зберігаються більше 300 тис. артефактів від кісток мамонта до експонатів війни на Донбасі – буквально запрів, стіни вкриті пліснявою, а будівля руйнується на очах. І все це після масштабної реконструкції, на яку витратили десятки мільйонів гривень.

За задумом архітекторів, сторічну будівлю вкрили скляним ковпаком, однак через відсутність системи вентиляції – влітку у музеї немов і пічці, а через дірявий дах в музей просто заливає. Будівельники ж кажуть – реконструкцію не завершили через брак коштів. Та хто відповідатиме за недбальство – винних, традиційно, не знайти.

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Музей пафосно відкрили у 2013-му, однак і досі не можуть ввести в експлуатацію. А ще, між скляною та цегляною стінами величезні щілини, осипається штукатурка, підлога в зеленій плісняві. Не запустили й систему підігріву на скляній покрівлі. Через це взимку покрівля не витримала тони снігу й тріснула, пошкодилась і стічна труба. І вся тала вода полилася всередину приміщення.

В обладміністрації ж кажуть – будівельники завищували кошторис, це підтверджено судом, тому шукатимуть нового генпідрядника. І кошти. Адже тодішня вартість проекту у 60 млн. грн. за нинішніми цінами виросла удвічі.

До слова, музей-садиба Остапа Вишні може перетворитися на військову базу.

Опубліковано Жовтень, 11 в 14:38



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