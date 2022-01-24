31 загиблий і понад 100 поранених: сім років тому обстріляли Маріуполь

24 січня – роковини кривавих подій у Маріуполі. У цей день у 2015 році терористи цинічно обстріляли місто з Градів та Ураганів.

31 людина загинула і 125 дістали поранення. Слідство та міжнародні спостерігачі довели – обстріл російсько-окупаційні війська вели з території, підконтрольної терорристичному угрупованню “ДНР”.

Загалом випустили три повні бойові комплекти. Це 120 снарядів з установок реактивних систем залпового вогню. Цього ж дня ватажок терористів Олександр Захарченко заявив про початок наступу на Маріуполь. Однак він так і не відбувся.

У 2016 році корегувальника обстрілу мікрорайону Східний засудили на дев’яти років в’язниці. Це місцевий житель Валерій Кирсанов, колишній працівник міліції на прізвисько Гаїшник. Відомі й прізвища дев’яти російських офіцерів, які віддавали накази та керували вбивством мирних жителів у Маріуполі.

13 квітня 2014 року, через кілька днів після окупації Донецька, в Маріуполь вторглися бойовики. Вони захопили адміністративні будівлі, перекрили кілька вулиць у центрі.

Але вже 13 червня українські військові звільнили Маріуполь від сепаратистів та окупантів. Цього дня у 2014 році у металургійному центрі та портовому місті знову замайорів український прапор.

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