34-метрова балістична ракета Сатана та секретна база: музей ракетних військ на Миколаївщині

На Миколаївщині знаходиться унікальний музей ракетних військ. Там можна натиснути на кнопку, що запускає умовну ракету з ядерною боєголовкою, покататись на танку та зануритись у життя колись секретної військової бази.

Музей розташований у справжній військовій частині. 20 років тому вона була роззброєна після відмови України від ядерного статусу. Такий же музей є лише в США.

Один із незвичайних експонатів – 34-метрова балістична ракета, яку 30 років тому американці назвали Сатаною.

За 6 тис. грн можна навіть покататись на танку. А за 150 грн за дорослого та 20 грн за дитину екскурсоводи музею занурять у світ високотехнологічної ядерної зброї. Адже вони – колишні військові-ракетники і досконало володіють інформацією. Та розповідають усе ж таки не все. Деякі дані секретні й дотепер.

Особливості екотуризму на Миколаївщині

Промисловий і екотуризм поєднують цікаві місцини на Миколаївщині. У Южноукраїнську можна відвідати атомну станцію. А за 30 км від нього розташоване сьоме чудо природи України – гранітні каньйони та перший штучний ліс у степу з двохсотрічними дубами.

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