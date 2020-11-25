36% обраних кандидатів на місцевих виборах – жінки: чому це добре
Як перейти від можливостей до реальних змін – обговорюють учасники IV Українського Жіночого Конгресу.
Відкрила форум віце-спікерка і виконуюча обов’язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
Вона переконана: ґендерна рівність – запорука успішного розвитку нашої держави. Адже політика у світі перестала бути суто чоловічою справою, а жіноче лідерство – це тренд.
І попри те, що частіше ми ставимо у приклад іноземний досвід – варто помічати і позитивні зрушення в Україні.
Успіхом Олена Кондратюк назвала те, що серед обраних кандидатів на місцевих виборах – 36% жінки. Та нині, з огляду на коронакризу, вони змушені працювати в екстремальних умовах і вкрай потребують підтримки держави.
Світова практика свідчить, що більше жінок залучені до ухвалення бізнес-рішень – то краще працює економіка, то швидше зростає ВВП і то щасливіші люди в країні.
На IV Українському Жіночому Конгресі зі спеціальним зверненням виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Другий день IV Українського Жіночого Конгресу
У другий день IV Українського Жіночого Конгресу заплановане звернення першої леді Олени Зеленської.
У форматі телемоста між Києвом, Львовом та Маріуполем відбудеться розмова про особливості регіональної гендерної політики і децентралізації.
Чекають і виступів послів іноземних країн, котрі поділяться досвідом щодо забезпечення політики рівності у час глобальних економічних змін та викликів пандемії.