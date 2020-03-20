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Як українські волонтери допомагають літнім людям під час карантину

У час скрутних для країни моментів на передову знову виходять волонтери. Вони зараз не лише підтримують фронт, а і об’єдналися, щоб літнім людям було легше пережити епідемію коронавірусу. В Одесі, Ужгороді, Вінниці і Києві люди організовуються у волонтерські групи: шиють маски та костюми захисту, підвозять медиків і аптекарів, доставляють харчі і ліки літнім людям.

Волонтери на Вінниччині розвозять одиноким пенсіонерам крупи, борошно, цукор та ліки, замовлення приймають на колесах. На це зголосилися, щоби літні люди залишались вдома і не наражали себе на небезпеку. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька щодня інформуватиме населення щодо ситуації навколо коронавірусу.

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