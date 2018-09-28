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4-денний робочий тиждень: де так працюють та чи можливо в Україні

У Європі заговорили про встановлення 4-денного робочого тижня. У Швеції навіть провели експеримент і з’ясували, що продуктивність праці в людей зросла, в них стало більше часу для вирішення особистих проблем, вони не нервують через брак спілкування з родиною.

Аргументи шведів на користь експерименту були такими – до третини всього робочого часу люди витрачають непродуктивно: балачки з колегами, кава, перекур, соцмережі, особисті  справи.

Це удар по продуктивності компанії. Замість карати таких співробітників, вирішили дати їм більше вихідних.

У Новій Зеландії є компанія, де люди вже працюють 4 дні на тиждень, а зарплату отримують за всі 5. І бізнес від цього не постраждав, і навіть процвітає.

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Рівень стресу в компанії зменшився вдвічі. А чверть співробітників заявила, що їхня робота, нарешті, не заважає особистому життю.

Подібна модель працюватиме у будь-якій країні. Однак вітчизняні експерти – скептичні. Кажуть, у нас, якщо і пом’якшують графік, то лише через економічну скруту.

Раніше Факти ICTV писали, як збираються повертати українців із заробіток із-за кордону.

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