4 млн грн щомісяця: у Харківській області затримати фальсифікаторів Covid-сертифікатів

20 жовтня в Харківській області правоохоронці затримали 10 осіб, які виготовили 500 підробних сертифікатів про вакцинацію та понад 40 тис. довідок.

Щомісяця зловмисники заробляли на цьому 4 млн грн.

За цим фактом у Нацполіції відкрили провадження аж за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Нині в Україні за підробку Covid-сертифікатів карають 17 тис. грн штрафу та шістьма місяцями арешту. Ті, хто придбав сфальшований документ, мають сплатити лише 850 грн штрафу або отримати ті ж півроку арешту.

Однак уряд прагне посилити кримінальну відповідальність – штрафи пропонують збільшити вдесятеро, а термін ув’язнення – ушестеро.

Підробні документи про вакцинацію в соцмережах коштують кілька тисяч гривень. Шахраї запевняють, що сертифікат буде дійсним, бо дані занесуть до офіційної бази.

Клієнт має надати лише паспортні дані та ідентифікаційний код і зачекати 21 день, необхідний для “отримання” другої дози вакцини.

У дні фіктивної ін’єкції замовлені вакцини просто виливають, а потім липовий документ із печатками надсилають замовнику на пошту.

– Більшість із тих, хто перебуває в лікарнях, – нещеплені. А половина нібито щеплених – із купленими папірцями. Один чоловік купив батькам сертифікати, відправив їх за кордон на відпочинок, а потім поховав. Як тепер житиме із цим? – обурюється лікар Євген Комаровський.

Ті українці, які придбали підроблений сертифікат, вакцинуватися не зможуть, бо двічі дані про них не вноситимуть до бази.

Потім умовно вакциновані, потрапляючи до реанімації, збивають з пантелику медиків, та породжують нове коло страшилок серед людей, які дивуються тяжкому перебігу хвороби у вакцинованих.

Учені переконують: смертність невакцинованих від коронавірусу в 11 разів вища ніж у тих, хто зробив щеплення.

Вакциновані люди, якщо й хворіють, то менше передають вірусу іншим.

Нині ж понад 94% всіх госпіталізованих – це ті, хто не імунізувалися.

Фото: Нацполіція

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