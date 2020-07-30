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4 млн українців не мають доступу до інтернету – опитування

В Україні понад 65% сіл без швидкісного інтернету. За даними Міністерства цифрової трансформації понад 4 млн людей проживають у населених пунктах, де немає жодного чинного оптичного провайдера. Найгірша ситуація спостерігається на Чернігівщині та Луганщині.

Причина досить проста – для півтора мільйона українців інтернет-послуги занадто дорогі. За підрахунками Мінцифри, для під’єднання до мережі соцінфраструктури загалом потрібно 5,5 млн грн.

Міністерство очікує, що гроші на це виділятимуть з обласного, місцевого та держбюджету.

Також в Україні поки що розбудовується мережа 4G. Але віднедавна вже заговорили про запровадження так званого 5G. Проте його поширення викликало хвилю протестів по всьому світу – зокрема, в Канаді, Австралії, Великій Британії та США.

Україна теж не залишилась осторонь. На сайті Офісу Президента з’явилась петиція з вимогою “Заборонити запровадження 5G через негативний вплив на здоров’я”.

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