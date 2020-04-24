4 роки тортур. Історія українця який вижив у полоні бойовиків і повернувся

Історія для тих, хто не може всидіти вдома на карантині. Про набагато жорсткіший 4-річний карантин в буцегарнях Донецька – розповідає Яків Кровешеєв. Чоловіка за проукраїнську позицію бойовики не просто катували за ґратами, а помістили в психлікарню.

Однак? попри це, Яків зміг знайти спосіб як вижити. Він дочекався обміну. З полону чоловіка звільнили 29 грудня 2019 року.

Яків Кривошеєв. Донеччанин, фізик-ядерщик, 3,5 років провів у полоні бойовиків за проукраїнську позицію.

З окупованого Донецька передавав дані українським військовим. 2016 року за підозрою у шпіонажі Якова затримали бойовики та на допиті застосували хімічне катування.

Заходить завідувач відділенням, та каже, 30 років я практикую, ти перший шпигун в моїй практиці. Кожен день прийом препаратів, далеко небезпечний препарат галоперидол, спочатку ін’єкції, потім таблетки. Не пити це не реально було, тому що з сестринської кімнати не випускали, поки не вип’єш.

Найважчі 8 днів Яків провів на гауптвахті в донецькому мікрорайоні Босе. Після 2 років судових засідань Якову призначили примусове психіатричне лікування. У психлікарні Донецьку Яків провів півтора року.

Факти ICTV раніше писали про те, як російські бойовики катують українців на Донбасі.

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