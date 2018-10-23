40 хвилин очікувань та забиті вагони – що не так з міською електричкою Києва

Міська електричка – єдиний шанс для багатьох киян без заторів дістатися з лівого берега на правий. Курсує цей транспорт у години пік, але інтервал постійно збільшують, кількість вагонів скорочується, бо вони старі і постійно ремонтуються – пояснюють у владі.

Тим часом, людям доводиться чекати електричку часом по 40 хвилин. А напередодні пасажирам увірвався терпець і її взагалі заблокували.

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На станції Троєщина-2 міський потяг чекають, як манни небесної. Правда очікують коли 10 хвилин, а коли і всі 40. Люди нарікають: так буває часто і третина пасажирів – або не влазять, або втискуються з останніх сил. Їдуть і причеплені до вагонів ззаду.

У Київпастрансі кажуть – інтервал руху залежить від Укрзалізниці – бо та пропускає вперед поїзди далекого сполучення, тому і затримуються електрички. Вагонів не вистачає – тому що зношені, часто ламаються і місяцями їх ремонтують. На нові грошей нема.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що кияни заблокували міську електричку.

Опубліковано Жовтень, 23 в 17:16



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