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Андрій Майдан |

40 команд з усієї України взяли участь у змаганні з тактичної стрільби на базі СБУ

Під Києвом на базі центру спецоперацій СБУ відбулися змагання з тактичної стрільби. За перемогу боролися 40 команд з усієї України. Це спецпризначенці СБУ, Нацгвардії, НАБУ, ДБР та представники решти силових структур.

Вони миттєво ліквідовують пастки ворога. За лічені секунди займають позиції і відкривають вогонь на ураження. Щоб знешкодити супротивника доводиться навіть стрибати з БТРа.

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Щоправда, цього разу ворог не справжній. Цілити бійцям доводиться по спеціальних мішенях.

Так минає майже кожен день для бійців спецпідрозділу Альфа. Окрім фізичної підготовки, хлопці відшліфовують свою стрілецьку майстерність.

Та цього разу бійці Альфи цілять не самі. Разом з ними на полігоні вісім підрозділів різних силових структур – ДБР, НАБУ, Корд. 40 команд приїхали з усієї України, аби взяти участь у змаганнях з тактичної стрільби.

Більш як 100 завдань і три дні змагань. Бійці стріляють з різної відстані і на різних локаціях.

Вони повинні продемонструвати не лише свою влучність, але й кмітливість, оперативність і злагодженість. Саме під час змагань встановлюють рекорди і нові планки для інших стрільців.

Подібні турніри силовики проводять щорічно. Їх присвячують воїнам, які загинули на Донбасі. У змаганнях використовують зброю зразків НАТО. Автомати Калашникова – рідкість. Кращими стрільцями цьогоріч стали бійці спецпідрозділу СБУ Альфа.

У Києві незаконно облаштували стрілецький полігон

Служба безпеки України викрила незаконну діяльність угруповання, яке облаштувало стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору у Києві.

За даними СБУ, до організації полігона у Дарницькому районі причетні члени громадського формування з охорони громадського порядку Муніципальна варта.

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