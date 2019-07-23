400 грн. за кілограм: як працює ферма з вирощування креветок у Жмеринці

Колишню хутряну фабрику у Жмеринці, яка простояла пусткою 10 років, перетворили на ферму з вирощування креветок. Там започаткували технологію виведення королівської креветки у закритих приміщеннях.

В величезних акваріумах зараз живе понад 180 тис. мальків та уже дорослих десятиногих раків. Найменших мальків важко розгледіти – вони як макова зернинка. Малюків буквально годують із ложечки. Для дорослих креветок готують спеціальний корм із картоплі, борошна, крохмалю, дріжджів, риб’ячого жиру і полівітамінів.

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На фермі – закрите приміщення, де постійно +34. Завдяки спеціальній солі прісну воду перетворили на подібну до вод Атлантичного океану. На підприємстві переконують: їхня система виведення креветок унікальна не лише для України, а й для Європи.

Майже три роки готувались до виведення цього делікатесу, уже сьогодні постачають в десятки ресторанів області. Можна замовити одразу на фермі по 400 грн. за кілограм. Про прибуток ще не говорять, але діляться планами на майбутнє – на рік вирощувати до 80 тон та вийти на європейський ринок.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Чорному морі заборонили вилов креветок і мідій.

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