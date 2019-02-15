45-метровий дракон, крутить головою і випускає дим: світлові ілюстрації у Києві

Гігантські світлові інсталяції з Китаю приїхали до столиці і розмістилися на Співочому полі. Тут і сади панд і фламінго, поле павичів, карета Попелюшки та імператорська колісниця.

Найбільша фігура 45-метровий дракон, який крутить головою і випускає дим.

Перших відвідувачів незвичайна виставка під відкритим небом вразила. Малечі подобаються казкові персонажі, дорослі фотографуються на алеї закоханих.

Гігантські світлові інсталяціє на Співочому полі тішитимуть киян та гостей столиці до 31 березня. Крім цього, тут можна буде побачити фестиваль вогню і світла. А на вихідні і святкові дні тут представлятимуть традиційну культурну програму Піднебесної.

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