Культурний бум в Україні: люди почали активно купувати книжки, ходити до кіно та театрів

Українці тягнуться до знань і прекрасного – такий підсумок продажів книжок за “тисячу від вакцинації”.

У книжкових магазинах від клієнтів немає відбою. Продавці не встигають оформляти замовлення і відправляти за адресами.

У деяких мережах попит зріс утричі. “Ковідна” тисяча спровокувала справжній культурний бум, люди активно купують книжки, повернулися у кінотеатри.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили: 35% отриманої державної нагороди за два щеплення люди витратили переважно на книжки. На початок тижня електронну тисячу гривень уже отримали 6 млн 400 тис. українців. І мільярд гривень уже витратили.

Про докоронавірусний ринок прибутків говорити зарано. Адже театри та кіно пережили місяці локдаунів. Багато глядачів не повернулися до залів через побоювання захворіти. Збитки оцінюють десь у 40%. Скільки зароблять на державній тисячі, поки навіть приблизно не рахували.

У піднесеному настрої нині й ті, хто книги видає та продає. Бум на читання відчули навіть у невеликих містечках.

– Те, що на першому місті книги, свідчить про читаючу націю. Тому що такий бум, який був із купівлею книжок, нас приємно здивував. Людей цікавлять книги, театри, кінотеатри, у них немає можливості, то вони відкладають це до кращих часів. Коли у них є можливість, скажімо, зайві гроші, вони з радістю використовують їх на культуру, – говорить заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.

Нині Міністерство культури думає, як іще підтримати бажання людей читати. А видавництва – як швидко задовільнити попит. Адже наразі полички українських книгарень суттєво збідніли.

Як стало відомо, в межах програми єПідтримка у додатку Дія громадяни подали 6,8 млн заявок на отримання тисячі гривень за вакцинацію.

Також українці відкрили 7,9 млн рахунків для отримання “тисячі Зеленського”.

Нараховано в межах програми уже понад 6 млрд грн.

У додатку Дія додали, що у Монобанку та Альфа-Банку з’явилася можливість зробити пластикову картку програми єПідтримка.

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