Абсолютно логічний початок деокупації після підготовчих дій: Хлань про операцію зі звільнення Херсону

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань прокоментував події на Херсонщині та контрнаступ українців.

– Окупанти вибиті з першої лінії своєї оборони, покидають її, відступають і навіть не лише війська “ДНР”, а й десантно-штурмові бригади РФ, які знаходились під прикриттям цих військ “ДНР”, – каже Хлань.

Також він зазначив, що “це відбувається не лише на одному напрямку, а й по всій лінії фронта. Це абсолютно логічний початок деокупації після підготовчих дій, які проводили ЗСУ в останній місяць, послідовно винищуючи і тилові склади, і накопичення ворога”.

Крім того, Хлань заявив, що минула доба була продуктивна і результативна, якщо поглянути на географію знищення росіян, їх техніки та складів.

– Абсолютно послідовний початок контрнаступу і деокупації Херсонщини, тому що транспортні маршрути, мости, через які окупанти перекидали техніку, боєкомплекти, підсилючи лінію фронта, на сьогодні не проїзні, окупанти не можуть нічого перекидувати. Ми всі чекаємо гарних новин, деокупації рідної землі, Херсона та Херсонщині, – говорить Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА також прокоментував можливі варіанти відступу окупантів.

– Єдине, як можна тікати на зараз – або на лотках, або пішки бігти по мосту. Ну нехай їх більше збиреться і вони колоною рухаються по мосту. Це буде найкраща мішень для нашої артилерії, – додає він.

Нагадаємо, що 29 серпня з’явилася ЗСУ почали операцію зі звільнення Херсона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.