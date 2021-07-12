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Тетяна Забожко |

475 млн грн застави: екс-заступника міністра Павловського арештували на два місяці

Печерський суд Києва задовольнив у повному обсязі клопотання слідчих Державного бюро розслідування про арешт колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського.

За ґратами він перебуватиме два місяці з альтернативою внесення застави 475 млн грн.

Екс-заступнику міністра Ігорю Павловському, голові правління заводу Кузня на Рибальському Валерію Шандрі, а також ще двом колишнім начальникам департаментів Міноборони повідомили про підозру 2 липня.

Їх підозрюють у змові та організації постачань до армії військової техніки низької якості в 2016-2018 роках.

Йдеться, зокрема, про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали вимогам та не можуть використовуватися у Збройних силах України.

Збитки від дій фігурантів оцінюють у майже 500 млн грн.

Наразі під вартою всі четверо фігурантів справи. Загальна сума застави для них – 1 млрд 800 тис. грн.

Фото: Dreamstime

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