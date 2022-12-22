Працюють без відпочинку: як українські енергетики боряться з наслідками ракетного терору РФ

ЗСУ звільняють території та туди повертається електропостачання. Українські енергетики сьогодні роблять буквально неможливе, щоб український енергетичний фронт – вистояв. Вони борються з блекаутами! Балансують з перемиканнями – аби у кожного українця в оселі було світло. І без вагань їдуть відновлювати знищену або пошкоджену енергосистему деокупованих міст та сіл. Часто працюють у сніг і у дощ, без сну і перепочинку.

Від самого ранку і до пізнього вечора. Не покладають рук і сьогодні, у своє професійне свято – День енергетика. Як, наприклад у Черкащині. Там бригади електриків розчищають електролінії та допомагають постраждалим сусіднім регіонам. Нещодавно бригада повернулася з Миколаївщини. Там з березня не було світла. Більшість важливого обладнання пошкоджено обстрілами.

Олександр Піхур – електромонтер високовольтних ліній розповів, як щойно дізнався, що треба їхати допомагати Миколаївщині, попри хвилювання рідних, погодився без вагань:

Я колись дивився на Снігурівку як вона постраждала після тієї навали фашистської, то мені хотілось принести людям якесь добро. І я з радістю поїхав туди. – Олександр Піхур, електромонтер високовольтних ліній

Черкащани були шоковані побаченим у Снігурівці. Навколо все розбомблено і розбито. Багато високовольтних ліній зруйновано, дроти обірвані, опори повалені. Відновлювати їх довелося під постійним дощем і в багнюці. Електрики працювали від самого ранку і до пізнього вечора впродовж двох тижнів. Йшли за саперами:

Спочатку ми трошки боялись. Пройшлися, дивилися, а потім вже, я вам скажу, ніхто не звертав уваги на це. Вже просто робили свою справу і все. Було дуже багато пошкоджень. Я такого в житті не бачив. – Олександр Піхур, електромонтер високовольтних ліній

Служба високовольтних ліній, де працює Олександр, обслуговує понад три тисячі кілометрів високовольтних ліній на Черкащині. У службі – п’ять бригад. Нині у кожної, крім роботи у своєму регіоні, – ще й допомога сусіднім:

У відрядженні ми працювали з раннього ранку і до темна. Навіть у темну пору відновлювали, ремонтували для того, щоб у людей було світло. – Олександр Келеберда, начальник служби високовольтних ліній «Черкасиобленерго»

Бригади їздять відновлювати електромережі у постраждалі регіони почергово. Перша була на початку жовтня. Інші – тримають фронт удома. Через постійні обстріли Росією енергетичних об’єктів України, фахівці на місцях роблять буквально неможливе – подекуди за кілька годин повертають людям світло.

На таку важку роботу беруть лише висококваліфікованих робітників. А їх нині – катма. Бо такі й на фронті – на вагу золота. Багато енергетиків воює. Тил тримають і за себе, і за них ті, хто лишився. Але вони не нарікають. Бо не з чуток знають ціну перемоги:

Коли дивишся на людей, втомленості ти не відчуваєш, ти вже бачиш, що робиш добро і все стає гаразд. Ми приближаємо свою перемогу. Ми потроху робимо те, що вміємо робити та обов’язково незабаром буде наша перемога. – Олександр Піхур, електромонтер високовольтних ліній

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