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5-разове харчування та цілодобовий нагляд: як живуть літні люди в Ісландії

Народився, вивчився, одружився. Прожив щасливе довге життя, а далі – наступний, обов’язковий етап у житті кожного ісландця  – будинок для літніх людей.  В одному з таких закладів живе 202 людей.  Годують стареньких 5 разів на день.

Найстаршому з мешканців  – 108 років, наймолодшому – 60. Стан здоров’я людини та її неспроможність дати собі раду – вирішальні ,щоб потрапити сюди . Тут старенькі під опікою, зокрема  і  медичною, 24 години на добу.

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Місяць перебування  тут коштує 3600 доларів. Середня пенсія в Ісландії  – в районі 2,5 тисяч. Якщо ти потребуєш  постійного догляду, а грошей не маєш – заплатить держава. Дорікнути дітям чи онукам, що віддали стареньких у такий будинок, тут нікому й на думку не спадає

Є тут і такі, хто приходить на денний стаціонар – трохи підлікуватися, поспілкуватися. День перебування, з процедурами, їжею і навіть таксі в два боки – 10 доларів. Це копійки в країні, де філіжанка кави 3 долари.

До слова, Факти ICTV розповідали, що вчені зупинили процес старіння

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