5 років АТО. Як починалася війна на Донбасі та як звільняли Краматорськ

Рівно п’ять років тому, 13 квітня 2014, почалась антитерористична операція. Її оголошенню передувало захоплення Слов’янська, Краматорська та інших міст Донбасу, що відбулося на день раніше. Жителі Краматорська з жахом згадують життя в окупації. Силовики кажуть: так званий “русскій мір” не переміг у цих містах, бо не мав підтримки населення. Навпаки, визволителів підтримували городяни, які проукраїнсько налаштовані.

13 квітня у район Слов’янська та Краматорська перекинуті спецпідрозділи Служби безпеки України та ЗСУ. Місцеві патріоти зустріли силовиків гостинцями.

Вояки дислокувалися поблизу заводу Донмет. У їдальні підприємства їм готували обіди. Але визволити Краматорськ вдалося не одразу. Життя в Краматорську регулювалося не законами, а наказами озброєних бандитів.

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Українська армія робить спроби відбити у ворога місто. Воюють не тільки зброєю. Щоб донести інформацію до людей в окупації, сказати їм, що Україна неодмінно звільнить Краматорськ, що городяни не забуті, СБУ розкидає листівки. Зрештою на початку липня бойовики тікають зі Слов’янська і Краматорська до Горлівки та Донецька. Одна з причин, чому “русскій мір” тут не переміг – місцеві не підтримували терористів і не хотіли від’єднуватися від України.

Часто жителів Донбасу звинувачують у відсутності патріотизму. Насправді серед тих, хто тут живе, мало хто хотів відділитися, тут є різні люди, так само, як у Львові, Києві чи Одесі.

До слова, як відновлюють з нищений терористами Краматорськ.

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