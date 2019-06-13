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5 років окупації: Крим поглинули загальноросійська корупція та несвобода

Крим поглинули загальноросійська корупція та несвобода. Так пише британське видання The Economist.

За 5 років під чоботом Росії Крим зіткнувся з репресіями та хабарництвом, пишуть журналісти. До того ж на півострові неефективна сфера управління, інфляція та падіння зарплат.

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Викликаний анексією патріотичний запал згас, кажуть виданню кримські бізнесмени. А західні санкції заважають бізнесу, бо приватні інвестиції – рідкість.

Більшість банків, навіть російські, не хочуть працювати на півострові, бо не вважають регіон стабільним. Також у кримчан проблеми з отриманням віз до інших країн, більшість з яких не визнають анексії. Місцеві кажуть, Росія стирає все, що нагадує про Україну, і етнічних українців у Криму дедалі менше.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики знову здійснюють обшуки в українців та кримських татар.

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